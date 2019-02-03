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Пенсионер в Николаеве выбросился с девятого этажа. ВИДЕО
03.02.2019 17:11
В Николаеве утром 3 февраля, из окна на девятом этаже выбросился пожилой мужчина.
Об этом сообщают Новости N.
Инцидент произошел на улице Лазурной.
Как рассказали очевидцы, хозяин квартиры на девятом этаже некоторое время сидел на подоконнике. Соседи пытались отговорить мужчину от самоубийства, однако он оттолкнулся руками от подоконника и полетел вниз.
Прибывшие на вызов медики смогли лишь констатировать смерть.
Погибшим оказался местный житель 1951 года рождения. В квартире остался его внук.
На месте происшествия прибыла оперативно-следственная группа Заводского райотдела полиции.
Теги: Донбасс, Николаев, пенсионер, полиция, суицид, гибель, самоубийство, многоэтажка
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