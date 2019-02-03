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Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карману украинцев
В феврале украинский ждут пять финансовых нововведений: тарифы вырастут, зарплаты повысят, пишет Политека.
Седьмого февраля вступает в силу новый закон «О валюте и валютных операциях», принятый 2018 года. Он существенно упростит жизнь обычным украинцам и компаниям, отменив валютный контроль для более чем 40% операций. Появится возможность менять валюту в банковских приложениях и банкоматах. Исчезает также валютный контроль для операций по покупке на перевода валюты на сумму до 150 000 грн, а регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты – больше не нужно.
Украинцы получат новые платежки за электроэнергию. Хотя тариф и останется неизменным на этот раз, но в квитанциях будет две строки. Первая часть денег будет направляться к поставщику электроэнергии, а вторая — оператору системы распределения.
Также с 22 февраля нельзя будет оформить по льготному тарифу автомобили с иностранной регистрацией, после этого придется платить акциз полностью.
В феврале значительно вырастут зарплаты украинских военных. Инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в Бюджете-2019. В этом году оклады военнослужащих увеличатся на 30%, и минимальная зарплата составит 10 000 гривен в месяц.
Кроме того, в феврале большинство провайдеров повысят тарифы на интернет, как минимум на 15-20%. «Киевстар» предупредил абонентов о подорожании с 120 до 155 грн с 1 февраля. Напомним, что с нового года в Украине подорожала мобильная связь. Мобильные операторы отменили ряд дешевых тарифов и перевели своих абонентов на более дороги пакеты услуг. Среди причин подорожания называют повышение стоимости аренды для интернет-провайдеров и необходимость обновления оборудования.
Теги: Украина, Донбасс, финансы, февраль, рост, тарифы
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