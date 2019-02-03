Скабеева вляпалась в грандиозный скандал: фото Украины с "российским" Донбассом без Крыма возмутило соцсети

03.02.2019 12:31

В социальных сетях разгорелся крупный скандал после того, как одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева с насмешкой опубликовала на своей странице в социальной сети торт с картой Украина без Крыма.

Более того, отдельным красным цветом был показан оккупированной российскими военными Донбасс - также на тарелке лежали два флажка созданных Россией образований - ОРДЛО.

При этом в тексте Скабеева написала, что планирует передать такой торт украинскому министру инфраструктуры Владимир Омеляну, передает dialog.ua.

Истерика Скабеевой была спровоцирована фото торта с развалинами Кремля, который украинскому министру подарили коллеги на день рождения на минувшей неделе. Скабеева решила подумать и отомстить Украине, опубликовав свой торт. Однако пользователи бросились оскорблять пропагандистку за провокацию.

Части российской аудитории поступок Скабеевой понравился.