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Скабеева вляпалась в грандиозный скандал: фото Украины с "российским" Донбассом без Крыма возмутило соцсети
В социальных сетях разгорелся крупный скандал после того, как одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева с насмешкой опубликовала на своей странице в социальной сети торт с картой Украина без Крыма.
Более того, отдельным красным цветом был показан оккупированной российскими военными Донбасс - также на тарелке лежали два флажка созданных Россией образований - ОРДЛО.
При этом в тексте Скабеева написала, что планирует передать такой торт украинскому министру инфраструктуры Владимир Омеляну, передает dialog.ua.
Истерика Скабеевой была спровоцирована фото торта с развалинами Кремля, который украинскому министру подарили коллеги на день рождения на минувшей неделе. Скабеева решила подумать и отомстить Украине, опубликовав свой торт. Однако пользователи бросились оскорблять пропагандистку за провокацию.
Части российской аудитории поступок Скабеевой понравился.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, министр, Крым, карта, торт, Кремль, соцсети
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