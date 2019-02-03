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Украина обрела шанс остановить Путина: уже нет иллюзий
Напряжение в Азовском и Черном морях будет только усиливаться, пиешт Политека.
Это предвидят в совместном докладе разведывательных структур США, Запад понимает, что россияне скапливают мощь у Крыма – и как противостоять РФ – знают все, но в реальности никто не будет рисковать. Украинцам «пора очнуться» и не питать иллюзий на счет России, только трезвая подготовка и наращивание своего вооружения в акваториях Черного и Азовского морей.
Об этом пишет журналист Михаил Самусь:
«Ситуация в Черном и Азовском морях действительно развивается в негативном направлении, здесь я согласен с оценками американской разведки. Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе, чувствуя полную безнаказанность. Военными средствами она контролирует Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив.
К сожалению, Украина и страны НАТО сейчас не могут изменить баланс в свою пользу, поскольку военно-морские силы и Украины, и стран НАТО — Румынии и Болгарии — не способны как-то противостоять российским возможностям. Россия сконцентрировала в Крыму мощные военно-морские, ракетные и авиационные группировки, которые военными инструментами могут легко влиять на ситуацию в регионе».
Россия, чувствуя собственную безнаказанность, может прибегнуть к радикальным действиям, считает автор:
«Россияне способны на действия и их предпримут, чтобы продемонстрировать, что Азовское море под контролем России, и Керченский пролив де-факто уже контролирует Россия. И, конечно, любые шаги Украины, чтобы продемонстрировать, что, согласно международному праву, Крым является украинским, а Керченский пролив, согласно договору 2003 года и международному морскому праву, является проливом украинско-российским, международным, — эти шаги будут вызвать у России желание и в дальнейшем демонстрировать силу. Поскольку россияне знают, что ни у Украины, ни у НАТО сейчас нет реальных инструментов сдерживания России».
Международная политическая арена только молчит в ожидании «замять» конфликт между Украиной и Россией:
«А реакция международного сообщества на открытый акт агрессии 25 ноября против кораблей ВМС Украины показывает, что Запад сейчас в целом не готов поднимать ставки и пытается заморозить конфликт между Россией и Украиной. Он фактически давит на Украину с целью признания де-факто, что Россия контролирует Керченский пролив. По крайней мере я пока не вижу никаких реальных шагов наших партнеров на Западе с целью заставить Россию отказаться от оккупации Керченского пролива и Азовского моря. Все разговоры о санкциях пока остаются разговорами, «Северный поток-2» пока строят, экономические интересы России никоим образом не блокируют и не разрушают».
Автор уверен, пока не будет «конкретных ударов по российской экономике, ощутимых и российскому руководству, и российскому олигархату, Россия будет действовать нагло и демонстрировать свое полное превосходство в Черном и Азовском морях».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, иллюзия
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