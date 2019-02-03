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«Всего три дня – и нет Киева»: в РФ разразились угрозами из-за слов о графитовых бомбах. ВИДЕО
Россияне разразились угрозами после того, как в эфире радиостанции «Новое время» кандидат на пост президента Украины Инна Богословская заявила о том, что в нашей стране нужно создать графитовые бомбы, информирует from-ua.
«Нам сегодня нужно уменьшить влияние российского государства на украинскую экономику. Все предприятия, имеющие существенное значение для Украины, а это Облэнерго, должны быть национализированы. Российские собственники не могут контролировать электроснабжение украинских городов. Украине следует перейти быстрого производства новых типов оружия. Графитовые бомбы, их никто не запрещает, и это наш путь», - отметила Богословсквая. Ее слова вызвали самую настоящую истерику среди россиян.
«Может запретить наркотики в Раде», «Не будите лихо, пока оно тихо. А то узнаете, что такое настоящая война. И друзья ваши за вас на впишутся. Вспомните Грузию 2008», «Нужно на этот свинарник каучуковую бомбу бросить. 3 дня попрыгает, и Киева нет», - написали разъяренные россияне в комментариях.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, бомба, угрозы
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