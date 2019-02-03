- «Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным»: росСМИ взорвались от заявления кандидата в президенты Украины17:28
- Пенсионер в Николаеве выбросился с девятого этажа. ВИДЕО17:11
- Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карману украинцев16:14
- «Всего три дня – и нет Киева»: в РФ разразились угрозами из-за слов о графитовых бомбах. ВИДЕО15:47
- Украина обрела шанс остановить Путина: уже нет иллюзий15:30
- Жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество, – ООН14:32
- Скабеева вляпалась в грандиозный скандал: фото Украины с "российским" Донбассом без Крыма возмутило соцсети12:31
- Прогремели выстрелы в Черном море: Россия готова нанести удар 22:40
- Как монетизация субсидий разгонит цены в Украине: в НБУ рассчитали риски22:20
- «Вижу, как бомжи роются в мусорках»: народный артист выступил с заявлением об упадке Украины21:40
«Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным»: росСМИ взорвались от заявления кандидата в президенты Украины
Сегодня, 3 февраля, в СМИ массово обсуждают заявление украинского комика, кандидата в президенты страны Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, передает replyua.net.
Отметим, украинское издание Страна, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило, что якобы знаменитость встречался с западными дипломатами и во время разговора озвучил данное заявление.
Как пишет СМИ, встреча прошла по инициативе послов западных стран в представительстве Европейского союза в Украине. «Особенно на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили – не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?» – говорится в публикации. В то же время в России не прошли мимо данной новости и тут же запустили в массы данную информацию. РосСМИ пестрят заголовками о том, что Зеленский готов встречаться с Путиным, а некоторые даже зашли дальше и начали давать прогнозы.
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, встреча, кандидат, выборы президента
- Обама и Путин на встрече ничего не согласовали и ни о чем не договорились - СМИ
- Кто слабак – вот главный вопрос, который будут выяснять президенты США и России на личной встрече в понедельник
- Окончание войны: стало известно, где встретятся Путин и Порошенко
- «Я не хочу». Трамп готов отменить встречу с Путиным из-за агрессии РФ
- Программа для Зеленского: доллар по 8, возврат смертной казни и пенсии простым смертным
- Порошенко, Меркель и Олланд "кинули" Путина
- Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения17:50
- У Маріуполі назвали причини поганої екології: Зв'язок влади з "Метінвестом", низькі штрафи та млява соціальна активність16:52
- Потери Украины: появились имена погибших в январе бойцов ВСУ16:29
- Жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество, – ООН14:32
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж14:14
- КПВВ и линия разграничения: Почему продолжают гибнуть люди13:57
- Как на шикарных горных спусках Куршавеля: В Горловке жители не могуть пользоваться подземным переходом13:35
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе13:13
- В ОРДО оплакивают погибшего 2 года назад члена НВФ «Децл»12:52
- Стало известно число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» за январь 2019 года12:09
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения17:50
- «Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным»: росСМИ взорвались от заявления кандидата в президенты Украины17:28
- Пенсионер в Николаеве выбросился с девятого этажа. ВИДЕО17:11
- У Маріуполі назвали причини поганої екології: Зв'язок влади з "Метінвестом", низькі штрафи та млява соціальна активність16:52
- Потери Украины: появились имена погибших в январе бойцов ВСУ16:29
- Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карману украинцев16:14
- «Всего три дня – и нет Киева»: в РФ разразились угрозами из-за слов о графитовых бомбах. ВИДЕО15:47
- Украина обрела шанс остановить Путина: уже нет иллюзий15:30
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы16:00
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж