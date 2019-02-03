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«Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным»: росСМИ взорвались от заявления кандидата в президенты Украины

03.02.2019 17:28
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«Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным»: росСМИ взорвались от заявления кандидата в президенты Украины

Сегодня, 3 февраля, в СМИ массово обсуждают заявление украинского комика, кандидата в президенты страны Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, передает replyua.net.
Отметим, украинское издание Страна, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило, что якобы знаменитость встречался с западными дипломатами и во время разговора озвучил данное заявление.
Как пишет СМИ, встреча прошла по инициативе послов западных стран в представительстве Европейского союза в Украине. «Особенно на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили – не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?» – говорится в публикации. В то же время в России не прошли мимо данной новости и тут же запустили в массы данную информацию. РосСМИ пестрят заголовками о том, что Зеленский готов встречаться с Путиным, а некоторые даже зашли дальше и начали давать прогнозы.



Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, встреча, кандидат, выборы президента
 
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