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Cавченко подала документы, чтобы участвовать в выборах президента

04.02.2019 21:00
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Cавченко подала документы, чтобы участвовать в выборах президента

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, которая подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение государственной власти, подала документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента в Центральную избирательную комиссии (ЦИК). Об этом в воскресенье, 3 февраля, пишет «РБК-Украина».

Отмечается, что заявление передала в Центризбирком сестра нардепа Вера Савченко. По ее словам, заявление о выдвижении кандидатом была подано без внесения залога.

«Банк открывал нам счет 26 дней, а открыл за сутки до завершения сбора средств. Поэтому шанса нам не оставили. Но в Конституции не сказано о залоге. В Конституции написано только про украинца, который должен жить в Украине не менее 10 лет. Поэтому действуем согласно Конституции», – заявила журналистам Вера Савченко.

Савченко выдвигается от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, выборы президента, Савченко
 
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