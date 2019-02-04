- В Украину прибыла делегация Вселенского патриарха11:20
- До +12: синоптики прогнозируют оттепель11:00
- Нововведения в феврале, которые больно ударят по карману украинцев09:46
- Ученые рассказали, какие города Украины может затопить к 2100 году09:30
- Боевики «ДНР» обстреляли похоронную процессию09:15
- Весна с элементами осени: синоптик дала гибридный прогноз погоды в Украине08:45
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду" 08:30
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог07:45
- На КПВВ «Гнутово» задержан житель Мариуполя, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку07:30
- «Когда комментарии не нужны»: в ОРЛО выпустили туалетную бумагу под названием «# Донбасснаш»22:31
До +12: синоптики прогнозируют оттепель
В понедельник, 4 февраля, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в утренние часы во многих областях прогнозируется туман, на дорогах местами сохранится гололедица.
5 февраля, во вторник, синоптики прогнозируют туманы в южных регионах, а также небольшой дождь на Западе страны в дневные часы. В понедельник и во вторник в Украине будет сохраняться очень теплая погода с плюсовыми значениями даже в ночные часы. Ночью температура составит от 1° мороза до 4° тепла, и лишь на Востоке синоптики прогнозируют легкий мороз до 5-7° со знаком минус, при этом в дневные часы воздух будет прогреваться до 2 - 7° со знаком плюс.
Самую теплую погоду Гидрометцентр прогнозирует в южных областях, где 4 и 5 февраля ожидается до 8 - 12° тепла. В понедельник и вторник в Киеве ожидается облачная погода, возможны туманы, в ночные часы будет около 2° тепла, днем воздух прогреется до 2-7° со знаком плюс.
Теги: Донбасс, прогноз погоды
- В "ДНР" под рухнувшей кровлей шахты находятся горняки – подробности резонансного ЧП
- Кравчук хочет перезагрузить Минский формат
- Пенсии по-новому: что меняется с 1 апреля
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)
- В Мариуполе бойцов учили правилам военных действий
- Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"
- Боевики «ДНР» обстреляли похоронную процессию09:15
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду" 08:30
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог07:45
- На КПВВ «Гнутово» задержан житель Мариуполя, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку07:30
- «Когда комментарии не нужны»: в ОРЛО выпустили туалетную бумагу под названием «# Донбасснаш»22:31
- 150 уничтоженных и раненых: офицер ВСУ назвал потери боевиков за январь-201921:32
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери20:58
- В Донецке трамвай развернуло поперек дороги19:37
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска19:07
- Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения17:50
- В Украину прибыла делегация Вселенского патриарха11:20
- До +12: синоптики прогнозируют оттепель11:00
- Илон Маск продемонстрировал первый запуск "межпланетного" ракетного двигателя (ВИДЕО)10:45
- Фильм Сергея Лозницы «Донбасс» стал доступен для бесплатного онлайн-просмотра10:30
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов 10:02
- Нововведения в феврале, которые больно ударят по карману украинцев09:46
- Ученые рассказали, какие города Украины может затопить к 2100 году09:30
- Боевики «ДНР» обстреляли похоронную процессию09:15
- Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Таиланде09:05
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов 10:02
- Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни08:00
- 5 самых требовательных знаков зодиака07:14
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни