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До +12: синоптики прогнозируют оттепель

04.02.2019 11:00
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До +12: синоптики прогнозируют оттепель

В понедельник, 4 февраля, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в утренние часы во многих областях прогнозируется туман, на дорогах местами сохранится гололедица. 

5 февраля, во вторник, синоптики прогнозируют туманы в южных регионах, а также небольшой дождь на Западе страны в дневные часы. В понедельник и во вторник в Украине будет сохраняться очень теплая погода с плюсовыми значениями даже в ночные часы. Ночью температура составит от 1° мороза до 4° тепла, и лишь на Востоке синоптики прогнозируют легкий мороз до 5-7° со знаком минус, при этом в дневные часы воздух будет прогреваться до 2 - 7° со знаком плюс. 

Самую теплую погоду Гидрометцентр прогнозирует в южных областях, где 4 и 5 февраля ожидается до 8 - 12° тепла. В понедельник и вторник в Киеве ожидается облачная погода, возможны туманы, в ночные часы будет около 2° тепла, днем воздух прогреется до 2-7° со знаком плюс.



Теги: Донбасс, прогноз погоды
 
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