Долларовая свобода. Как изменятся валютные операции?

04.02.2019 12:50

Новый закон «О валюте», принятый депутатами в июне прошлого года, наконец начнет действовать. С 7 февраля Нацбанк либерализует валютный рынок, позволяя все, что не запрещено. Однако смогут ли украинцы воспользоваться «валютной свободой»? Центр общественного мониторинга и контроля, выяснил, что изменится для граждан.

В ожидании разрешений

Продвигая закон «О валюте», руководители Нацбанка отмечали, что он позволит защитить национальную экономику и финансовую систему от кризисов, а также обеспечит свободу валютных операций по европейскому образцу. Большинство изменений, которые он вводит, направленны на юридических лиц, то есть бизнес. Однако некоторые пункты касаются и физических лиц. В частности, это возможность покупать валюту онлайн и вкладывать деньги за границу без лицензии.

Также в 2019 году начало действовать постановление НБУ, дающее банкам право обменивать валюту через банкоматы. «Меню платежного устройства должно содержать информацию о курсе купли-продажи наличных иностранных валют и сообщение для физического лица-нерезидента о возможности осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах в кассе того банка, того финансового учреждения, которым пренадлежит платежное устройство, при условии наличия квитанции/чека банкомата», – говорится в постановлении.

До сих пор украинские банки такой услуги не оказывали и пока не собираются менять свою политику. Исключением разве является RwS банк, который в прошлом году установил банкоматы по продаже валюты в международном аэропорту «Борисполь». Впрочем, обменный курс в них значительно отличается от среднерыночного, поэтому для потребителей пользоваться таким сервисом невыгодно.

Относительно обмена валюты онлайн, то ранее такая опция была доступна в интернет-банкинге Приватбанка. После национализации учреждения услугу закрыли. Другие же банки не спешили вводить онлайн-обменник, с одной стороны, из-за отсутствия государственного регулирования, с другой – из-за необходимости разработки технического обеспечения для таких операций.

Обменник онлайн

Согласно закону, банки и другие финансовые компании смогут продавать валюту онлайн физическим лицам. Но не более суммы, эквивалентной 150 тысяч гривен, в день.

«Онлайн-покупка – это то, чего мы ждали больше 10 лет. Это не только просто для клиентов, это удобно: один клик – и ты купил валюту, тебе не нужно выходить из дому, искать по отделениям валюту. Ты убираешь операционный риск: не несешь эту валюту в руках. В то же время это очень удобно для банка, потому что снижаются расходы на инкассацию отделений и снижаются риски», – отметила начальник управления казначейства «Банка Форвард» Наталья Шишацкая.

Между тем в Приватбанке уже объявили о запуске обновленной услуги. В мобильном приложении «Приват24» клиенты смогут мгновенно покупать и продавать доллары и евро. При этом валюта будет конвертироваться безналично: клиент сможет получить деньги только на свой счет. Мгновенной выдачи наличных не будет.

«В терминале самообслуживания можно будет вставить валютную купюру и после конвертации в гривну получить зачисление на свой гривневый счет. А можно не вставлять купюру, можно выбрать в терминале два свои счета – валютный и гривневый, и с помощью терминала провести покупку или продажу валюты», – уточнил член правления Приватбанка Алексей Шабан и добавил, что перечислять валюту третьим лицам не позволят.

В банке обещают, что «Приват24» станет открытой платформой, доступной для клиентов всех украинских банков. Чтобы осуществлять платежи, в приложении можно будет зарегистрировать другие карточки. В Приватбанке прогнозируют, что клиенты будут покупать не более 1000 долларов в сутки.

Скептики отмечают, что онлайн-обмен валют будет не очень популярным из-за того, что украинцы предпочитают наличные и не склонны хранить сбережения в банках. Сторонники цифровой экономики более оптимистичны в своих прогнозах. Но все сходятся во мнении, что нововведение в общем не увеличит спрос на валютные операции среди населения.

«Услуга будет востребована клиентами, которые предпочитают дистанционное банковское обслуживание и безналичные расчеты. Однако общий уровень спроса на валюту со стороны населения определяется не столько каналами ее покупки, сколько инфляционными и девальвационными настроениями и ожиданиями», – убежден директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куренной.

Инвестиции без справок

С 7 февраля государство также упростит процедуру иностранных инвестиций для украинцев. Раньше, чтобы купить недвижимость за рубежом, нужно было получить индивидуальную лицензию НБУ. Закон «О валюте» такое требование отменяет. Вместо этого он требует лишь сообщить Нацбанк об операции, а также вводит инвестиционный лимит в 50 тысяч евро, который впоследствии может возрасти.

«Если мы будем видеть, что у нас ситуация улучшается, и такие операции не приводят к оттоку капитала, то, действительно, мы будем и впредь поднимать лимит», – пообещал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Кроме того, закон увеличивает объемы иностранных денежных переводов с 15 до 150 тысяч гривен в год. Также лимит возрастет для почтовых денежных отправлений. Его планируют увеличить с 300 до 10 тысяч евро. Эти изменения важны для тех, кто не имеет счета в банке и осуществляет разовую транзакцию.

Таким образом, без индивидуальной лицензии НБУ украинцы смогут инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках, вкладывать деньги в бизнес за границей, открывать счета в иностранных банках и тому подобное. По словам представителей Нацбанка, в будущем государство планирует снять все ограничения по валютным операциям.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля