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Ехала домой в ужасе: В Луганске из автобуса на ходу выпала девушка
В неподконтрольном украинским властям Луганске из маршрутки на ходу выпала девушка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам автора поста, инцидент произошел 31 января.
«Ехала домой в ужасе. Я из Каменнобродского района. Мало того, что сесть в маршрутку в 18:00 большая проблема... Я час не могла уехать с угла Артема. Еще и в промежутке между Кировским рынком и садиком (маршрут 110 Б) на полном ходу выпала девушка. Маршрутка, естественно, была переполнена», – сообщает луганчанка Екатерина.
«И как можно так ездить? Маршрутку кидает по сторонам, дверь сама по себе открывается, водитель за рулем говорит по телефону, дорога ужасная. Куда вообще смотрят наши власти... Я не первый раз сталкиваюсь с тем, что выпадают люди из маршруток», – возмущается автор поста.
В комментариях жители Луганска подтверждают, что дороги – в ужасном состоянии. При этом отмечают, что произошедшее – во многом вина водителя. Многие луганчане интересуются здоровьем пострадавшей. Как пишут в соцсетях, выпавшая из автобуса девушка была в шоковом состоянии, с ней была подруга. «Скорую» пострадавшей не вызывали.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганск, девушка, автобус
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