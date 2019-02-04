«Этому мосту крышка»: путинской «стройке века» предрекли полное разрушение

04.02.2019 12:38

В скором времени Крымский мост, который оккупационные «власти» Крыма построили с многочисленными нарушениями, разрушится, поскольку данный объект просто не приспособлен к обычным для полуострова природным явлениям.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реали», с соответствующим заявлением выступил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сославшись на опыт службы в Крыму.



«Течение с Азова очень серьезное. Они сейчас перекрыли и сделали диффузор под мостом, идет подмыв опор. Землетрясения в Керчи каждый год 4-5 баллов есть. Все это влияет на сваи», - пояснил он. Более того, Воронченко спрогнозировал вероятность разрушения конструкций в случае наступления зимы с морозом –30 градусов: при таянии льдины снесут мост.



«В соответствии с нашими разведданными, у них нестыковка моста была, когда начали стыковать опоры, 2 метра и по высоте - 1,5 метра. Дальше уже не о чем говорить. Этому мосту будет крышка», - сделал вывод он.