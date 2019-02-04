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Порошенко подписал изменения в законе маркировки пищевых продуктов
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.
Законом устанавливаются общие требования по маркировке пищевых продуктов. Кроме того, документом устанавливаются отдельные правила маркировки определенных видов пищевых продуктов.
Законом устанавливаются категории обязательной информации о пищевых продуктах и общие требования к информации о пищевых продуктах.
Законом предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывают аллергические реакции или непереносимость, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор, который является безопасным для них.
Напомним, парламент 6 декабря 2018 года принял во втором чтении законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Документ поддержал со второго раза 231 парламентарий.
Как сообщалось, Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. По данным статистического ведомства, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, продукты, Порошенко
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