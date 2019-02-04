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Поскользнулся на льду – имеешь право требовать компенсацию
Украинцы, которые травмировались в результате падения из-за гололедицы или неочищенных дорог, могут потребовать компенсацию от государства.
Соответствующую "инструкцию" представили в Министерстве юстиции, ее опубликовал украинский адвокат Богдан Глядик на странице в Facebook, передает NEWSONE.
"Скользкий асфальт, снег/лед на крышах домов… Пострадали? Требуйте компенсацию", - написал Глядик.
Также на иллюстрации Минюста показан перечень пунктов, которые необходимо выполнить в случае травматического инцидента из-за падения на льду или нерасчищенных дорогах. Таким образом, украинцам нужно:
сфотографировать место события;
отыскать свидетелей;
поискать в округе камеры видеонаблюдения;
вызвать карету "скорой помощи";
обратиться в травмпункт;
сохранить все документы о травмировании и лечении;
выяснить, кто ответственный за инцидент;
обратиться с претензией к ответственному ведомству;
подать иск в суд.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал введение электронной услуги "е-малятко".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, компенсация, лед
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