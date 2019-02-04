Поскользнулся на льду – имеешь право требовать компенсацию

04.02.2019 20:10

Украинцы, которые травмировались в результате падения из-за гололедицы или неочищенных дорог, могут потребовать компенсацию от государства.

Соответствующую "инструкцию" представили в Министерстве юстиции, ее опубликовал украинский адвокат Богдан Глядик на странице в Facebook, передает NEWSONE.

"Скользкий асфальт, снег/лед на крышах домов… Пострадали? Требуйте компенсацию", - написал Глядик.

Также на иллюстрации Минюста показан перечень пунктов, которые необходимо выполнить в случае травматического инцидента из-за падения на льду или нерасчищенных дорогах. Таким образом, украинцам нужно:

сфотографировать место события;

отыскать свидетелей;

поискать в округе камеры видеонаблюдения;

вызвать карету "скорой помощи";

обратиться в травмпункт;

сохранить все документы о травмировании и лечении;

выяснить, кто ответственный за инцидент;

обратиться с претензией к ответственному ведомству;

подать иск в суд.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал введение электронной услуги "е-малятко".

Источник: https://from-ua.com