Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам

04.02.2019 21:35

5 февраля православная церковь отмечает память священномученика Климента и мученика Агафангела. За свою веру эти два мужественных человека, один из которых был священником, тяжко страдали, претерпели множество пыток от язычников, но не отреклись от Истины, которую несли людям, за что, в конце концов, и поплатились жизнью, пишут Подробности.

Приметы на 5 февраля