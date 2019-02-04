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Ситуация в России толкает Путина к срочным действиям: для решения проблемы остался единственный способ
Спектр возможностей у Путина очень широк.
Чтобы понять, что возможно, нужно мысленно перенестись в 2013 год и спросить себя: готов ли ты был тогда полностью отмести как сумасшествие все предположения о том, что на самом деле случилось в течение последующих пяти лет.
Такое мнение высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович. Крайне низкий рейтинг Путина вынуждает его и кремлевское окружение предпринимать действия для сохранения власти. Единственная суть существования действующего режима - совершение преступлений и попытка уйти от ответственности.
Однако власть должна быть удержана гарантированно. Рабинович считает, что Путин не остановится и будет продолжать навязывать России новые темы, переключая внимание российского общества.
При этом еще до начала войны в 2013 году Россия начала скатываться в рецессию, несмотря на высокие цены на нефть. Экономист намекает, что авантюра с войной против Украины и оккупации Крыма стала ответом на падение рейтинга.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин
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