Ситуация в России толкает Путина к срочным действиям: для решения проблемы остался единственный способ

04.02.2019 11:45

Спектр возможностей у Путина очень широк.

Чтобы понять, что возможно, нужно мысленно перенестись в 2013 год и спросить себя: готов ли ты был тогда полностью отмести как сумасшествие все предположения о том, что на самом деле случилось в течение последующих пяти лет.

Такое мнение высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович. Крайне низкий рейтинг Путина вынуждает его и кремлевское окружение предпринимать действия для сохранения власти. Единственная суть существования действующего режима - совершение преступлений и попытка уйти от ответственности.

Однако власть должна быть удержана гарантированно. Рабинович считает, что Путин не остановится и будет продолжать навязывать России новые темы, переключая внимание российского общества.

При этом еще до начала войны в 2013 году Россия начала скатываться в рецессию, несмотря на высокие цены на нефть. Экономист намекает, что авантюра с войной против Украины и оккупации Крыма стала ответом на падение рейтинга.



Источник: www.dialog.ua