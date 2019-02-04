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Ученые рассказали, какие города Украины может затопить к 2100 году
В зоне риска 200 тысяч гектаров земли.
Одесса может уйти под воду к 2100 году. «Одесская жизнь» разбиралась, какие районы Одессы и области будут затоплены и какие меры следует предпринять, чтобы предотвратить глобальный потоп, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa-life.od.ua.
По результатам научных исследований исследований экологов выяснилось, что к 2100 году могут быть частично затоплены 34 города Украины, в том числе Одесса и соседние Херсон, Николаев, Мариуполь. 62 населенных пункта в сельской местности уйдут под воду полностью. В зоне «потопа» окажутся также 660 экологически опасных объектов, 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 98 объектов природно-заповедного фонда. Климатическими переселенцами рискуют стать 75 тысяч людей.
Все это - результат деятельности человека и его влияние на глобальные природные процессы. Наша экология просто не справляется с тем количеством выбросов парниковых газов и расходом источников энергии. В подтверждение серьезности проблемы ученые даже продемонстрировали карту, на которой указали самые уязвимые для большой воды зоны.
Климат меняется
Глобальное потепление на Земле - это бомба замедленного действия. Последствия этой проблемы нависли уже над Украиной. Изменения климатических условий уже стали заметны и нам с вами.
- Это и нестабильность погоды, и повышенная пожароопасность, и осушение болот, усыхание сосновых лесов, - рассказала Оксана Омельчук, координатор волонтеров Центра экологических инициатив «Экодия».
Экологические бедствия грозят ряду портовых городов Украины, которые уже к концу века могут частично оказаться под водой. Такие выводы сделали ученые.
- Исследование учитывает все прибрежные территории южных областей Украины: Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, также Автономной республики Крым и города Севастополь. Для максимальной смоделированной зоны затопления подсчитывали количество объектов (населенных пунктов, инфраструктуры), которые туда попадают, - рассказала Софья Садогурская, один из авторов исследования.
Застройка и разрушение берега
Помимо общемировых тенденций в изменении климата, на ситуацию в Одессе существенно влияют нарушения режима землепользования в охранной береговой зоне, незаконные застройка и ведение сельского хозяйства.
- Строительство в охранных зонах в последние годы продолжается усиленными темпами. Увеличение уровня грунтовых вод сократит срок эксплуатации незатопленных зданий и инфраструктуры, повлияет на качество воды, используемой в хозяйстве и быту, - предостерегает Софья Садогурская.
Эколог отмечает, что все это значительно усиливает угрозы разрушения берега. А это может привести к совершенно неожиданным последствиям.
Кто в зоне риска?
По информации экспертов, под интенсивное влияние от поднятия уровня моря попадают прибрежные территории южных областей Украины. К 2100 году, по проведенным расчетам, следует ожидать затопление почти 1,5 миллиона гектаров площади страны. Наибольшее влияние будет на:
Крым (северная часть полуострова),
Херсонскую область (район между Днепровским лиманом и Тендровским заливом, долина устьевой части Днепра),
Одесскую область (дельта Дуная).
Так, район одесской Пересыпи, Измаил, Болград и Овидиополь будут частично подтоплены. А вот Голая Пристань, Затока, Лазурное, Татарбунары и Беляевка почти полностью уйдут под воду. Повезет Черноморску, Рени и Арцизу - их глобальный потоп обойдет стороной. Хотя Арциз может стать островом.
В прогнозируемой зоне затопления могут оказаться объекты историко-культурного наследия. Например, археологический памятник «Херсонес Таврический», основанный более две тысячи лет назад и внесенный сейчас в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Всего, под угрозой полного или частичного подтопления 30 украинских городов. Без своего жилья могут остаться порядка 75 тысяч жителей. В зоне предполагаемого затопления - 850 километров железных дорог и 5,5 тысяч километров автомобильных трасс.
По словам экспертов Центра экологических инициатив «Экодия», нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века, чтобы это предотвратить.
Теги: Украина, Донбасс, город, затопление
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