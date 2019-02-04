Ученые рассказали, какие города Украины может затопить к 2100 году

04.02.2019 09:30

В зоне риска 200 тысяч гектаров земли.



Одесса может уйти под воду к 2100 году. «Одесская жизнь» разбиралась, какие районы Одессы и области будут затоплены и какие меры следует предпринять, чтобы предотвратить глобальный потоп, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa-life.od.ua.



По результатам научных исследований исследований экологов выяснилось, что к 2100 году могут быть частично затоплены 34 города Украины, в том числе Одесса и соседние Херсон, Николаев, Мариуполь. 62 населенных пункта в сельской местности уйдут под воду полностью. В зоне «потопа» окажутся также 660 экологически опасных объектов, 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 98 объектов природно-заповедного фонда. Климатическими переселенцами рискуют стать 75 тысяч людей.









Все это - результат деятельности человека и его влияние на глобальные природные процессы. Наша экология просто не справляется с тем количеством выбросов парниковых газов и расходом источников энергии. В подтверждение серьезности проблемы ученые даже продемонстрировали карту, на которой указали самые уязвимые для большой воды зоны.



Климат меняется



Глобальное потепление на Земле - это бомба замедленного действия. Последствия этой проблемы нависли уже над Украиной. Изменения климатических условий уже стали заметны и нам с вами.



- Это и нестабильность погоды, и повышенная пожароопасность, и осушение болот, усыхание сосновых лесов, - рассказала Оксана Омельчук, координатор волонтеров Центра экологических инициатив «Экодия».



Экологические бедствия грозят ряду портовых городов Украины, которые уже к концу века могут частично оказаться под водой. Такие выводы сделали ученые.



- Исследование учитывает все прибрежные территории южных областей Украины: Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, также Автономной республики Крым и города Севастополь. Для максимальной смоделированной зоны затопления подсчитывали количество объектов (населенных пунктов, инфраструктуры), которые туда попадают, - рассказала Софья Садогурская, один из авторов исследования.



Застройка и разрушение берега



Помимо общемировых тенденций в изменении климата, на ситуацию в Одессе существенно влияют нарушения режима землепользования в охранной береговой зоне, незаконные застройка и ведение сельского хозяйства.



- Строительство в охранных зонах в последние годы продолжается усиленными темпами. Увеличение уровня грунтовых вод сократит срок эксплуатации незатопленных зданий и инфраструктуры, повлияет на качество воды, используемой в хозяйстве и быту, - предостерегает Софья Садогурская.



Эколог отмечает, что все это значительно усиливает угрозы разрушения берега. А это может привести к совершенно неожиданным последствиям.



Кто в зоне риска?



По информации экспертов, под интенсивное влияние от поднятия уровня моря попадают прибрежные территории южных областей Украины. К 2100 году, по проведенным расчетам, следует ожидать затопление почти 1,5 миллиона гектаров площади страны. Наибольшее влияние будет на:



Крым (северная часть полуострова),

Херсонскую область (район между Днепровским лиманом и Тендровским заливом, долина устьевой части Днепра),

Одесскую область (дельта Дуная).









Так, район одесской Пересыпи, Измаил, Болград и Овидиополь будут частично подтоплены. А вот Голая Пристань, Затока, Лазурное, Татарбунары и Беляевка почти полностью уйдут под воду. Повезет Черноморску, Рени и Арцизу - их глобальный потоп обойдет стороной. Хотя Арциз может стать островом.









В прогнозируемой зоне затопления могут оказаться объекты историко-культурного наследия. Например, археологический памятник «Херсонес Таврический», основанный более две тысячи лет назад и внесенный сейчас в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Всего, под угрозой полного или частичного подтопления 30 украинских городов. Без своего жилья могут остаться порядка 75 тысяч жителей. В зоне предполагаемого затопления - 850 километров железных дорог и 5,5 тысяч километров автомобильных трасс.



По словам экспертов Центра экологических инициатив «Экодия», нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века, чтобы это предотвратить.