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В России поговаривают о возвращении Крыма Украине
Кому-то из последующих президентов России непременно придется делать шаги по возвращению аннексированного Крыма Украине, иначе у РФ не будет будущего.
Такое заявление недавно сделал известный российский журналист, главред интернет-издания "Ежедневный журнал" Александр Рыклин. Представитель СМИ таким образом категорически не согласился со словами экс-вице-премьера РФ Альфреда Коха о том, что любое руководство никогда не вернет Украине аннексированный Крым, так как для любого российского политика это станет политическим харакири.
«Мне кажется, что вообще-то у любого, или почти у любого следующего главы российского государства просто не будет никакой другой опции, кроме как вернуть Крым, или по крайне мере начать двигаться в этом направлении. Потому что никакой возврат в цивилизованное сообщество, а без этого у российской экономики и вообще у российского государства нет будущего, невозможен без этой меры»,
– отметил журналист Рыклин.
Вместе с тем, российский журналист соглашается, что именно сейчас русские действительно не поддержат такую идею. Это невозможно на данном этапе только лишь из-за мощной пропаганды, которую нужно сломить. На возврат Крыма потребуется время, но шаги в этом направлении придется делать.
«Если начать российскому народу рассказывать в деталях и подробностях, что происходило с внутренней политикой РФ за последние 20 лет, то в конце концов это можно им объяснить»,
– считает российский журналист Александр Рыклин.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, оккупация
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