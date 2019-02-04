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В Украину прибыла делегация Вселенского патриарха

04.02.2019 11:20
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В Украину прибыла делегация Вселенского патриарха

Президент Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в литургии по случаю интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Епифания, сообщает пресс-служба главы государства, передает Сегодня.

По его словам, новая украинская церковь прошла значительный путь к объединению и получения Томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.

"Хочу передать мои самые теплые поздравления и слова благодарности Его Святейшествау Вселенскому патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", – сказал он.

В свою очередь митрополит галльский Эммануил заверил в постоянно поддержке Вселенского патриархата для Украинской церкви.

"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии Украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал, риск, но в то же время и большую возможность", – сказал он и подчеркнул, что интронизация Епифания является важным историческим моментом.

Митрополит отметил, что в составе делегации Вселенского патриархата присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Особенность в том, что именно в этом монастыре был написан текст Томоса для ПЦУ. Он надеется, что Порошенко посетит Афон и этот монастырь.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, религия, патриарх
 
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