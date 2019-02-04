Валюта онлайн: В Украине можно будет покупать и продавать доллары и евро в Интернете

04.02.2019 20:45

На этой неделе, с 7 февраля, вступит в силу новый закон «О валюте и валютных операциях», принятый летом прошлого года, который предусматривает существенную либерализацию валютных операций как для компаний, так и для обычных граждан, пишет Украинская служба «Bbc.com».

Например, станет возможной покупка валюты онлайн (не более эквивалента 150 тыс. грн на одну операцию).

Физические лица также смогут проводить валютные операции с зарубежными счетами без индивидуальной лицензии. Поэтому заплатить за обучение или лечение за границей можно будет без специальной лицензии Нацбанка. Правда, сумма таких операций также будет ограничена эквивалентом 150 тыс. грн в год.

Львиная доля нововведений коснется юридических лиц. Они смогут свободно открывать счета за границей, инвестировать в иностранные ценные бумаги, держать валюту на счетах для погашения внешних долгов. Кроме того, предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам вырастет до года.

В то же время ПриватБанк с 7 февраля обещает запустить сервис продажи валюты через мобильное приложение Privat24. Как рассказал руководитель электронного бизнеса банка Сергей Харитич, перезапусксервиса онлайн-обмена валют позволит клиентам мгновенно покупать и продавать в Privat24 доллары иевро для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне.

Источник: https://dnews.dn.ua