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Валюта онлайн: В Украине можно будет покупать и продавать доллары и евро в Интернете
На этой неделе, с 7 февраля, вступит в силу новый закон «О валюте и валютных операциях», принятый летом прошлого года, который предусматривает существенную либерализацию валютных операций как для компаний, так и для обычных граждан, пишет Украинская служба «Bbc.com».
Например, станет возможной покупка валюты онлайн (не более эквивалента 150 тыс. грн на одну операцию).
Физические лица также смогут проводить валютные операции с зарубежными счетами без индивидуальной лицензии. Поэтому заплатить за обучение или лечение за границей можно будет без специальной лицензии Нацбанка. Правда, сумма таких операций также будет ограничена эквивалентом 150 тыс. грн в год.
Львиная доля нововведений коснется юридических лиц. Они смогут свободно открывать счета за границей, инвестировать в иностранные ценные бумаги, держать валюту на счетах для погашения внешних долгов. Кроме того, предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам вырастет до года.
В то же время ПриватБанк с 7 февраля обещает запустить сервис продажи валюты через мобильное приложение Privat24. Как рассказал руководитель электронного бизнеса банка Сергей Харитич, перезапусксервиса онлайн-обмена валют позволит клиентам мгновенно покупать и продавать в Privat24 доллары иевро для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, валюта
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