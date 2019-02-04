ВР хочет запретить россиянам наблюдать за украинскими выборами

04.02.2019 17:00

Украинский парламент должен создать временную следственную комиссию для защиты выборов от влияния России.

Как передает replyua.net, такое заявление на сегодняшнем заседании согласительного совета озвучил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. «Нам нужно защитить выборы от московского вмешательства. Кремль, кроме войны и пропаганды, готовит фальсификацию выборов», - отметил он.



В связи с этим «Народный фронт» выступил с предложением о создании Временной следственной комиссии по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных. Бурбак утверждает, что эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ в Украине. В связи этим парламентарий и председателям депутатских фракций с просьбой подавать свои кандидатуры в состав ВСК.



«Не бойтесь агентов врага, бойтесь оценки избирателей в октябре! Приобщайтесь к созданию ВСК. Обращаюсь к руководителям фракций и групп подавать своих представителей в состав ВСК. На сегодня только одна фракция подала своих представителей», - отметил Бурбак.