Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа

04.02.2019 18:37

Почему нельзя лечить грипп потогонными отварами.



Самолечение может вызвать серьезные осложнения и существенно ухудшить самочувствие больного, особенно ребенка.



Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.



Современные медики признают, что немало рецептов народной медицины помогают быстрее выздороветь от простуд и гриппа, повышают иммунитет и даже предотвращают попадание вирусов в организм. Но есть и откровенно варварские методы, которые могут существенно ухудшить состояние пациента, особенно, когда речь идет о ребенке.



«Если легкую простуду еще можно вылечить теплыми чаями, лимонами и медом, то справиться собственными силами с гриппом крайне сложно – это вирусное заболевание, которое негативно воздействует на многие органы организма, в ом числе, сердце и дыхательную систему, и могут вызвать ряд опаснейших осложнений. Поскольку отличить одно заболевание от другого «неспециалисту» довольно сложно, лучше не рисковать и обратиться к врачу, особенно когда речь идет о детях» - отметила врач.



Одним из самых опасных методов «лечения» детей врач считает прием напитков и отваров или продуктов, которые провоцируют повышенное потоотделение. При этом, во время и после их приема заботливые мамы или бабушки укутывают ребенка в несколько теплых одеял, надеясь, что вместе с потом выйдут и токсины или вирусы.



«Потоотделение - это нормальный физиологический процесс, благодаря которому регулируется температура тела. При повышенной температуре, он и так выделяется более активно, чем обычно. И этого вполне достаточно. Но если вы чрезмерно закутаете больного, да еще и напоите потогонными травами и препаратами, может возникнуть озноб, а температура поднимется еще выше, при этом саморегуляция организма будет нарушена», - говорит эксперт.



При этом, против чаев с малиной или калиной врач ничего не имеет и утверждает, что это прекрасные средства, которые поддержат организм и восполнят нехватку микроэлементов и жидкости.



«Стоит также помнить, что повышенное потоотделение - это прямой путь к дефициту жидкости в организме. А это уже чревато сгущением крови, образованием вязкость мокроты, что напрямую способствует затягиванию болезни и даже возникновению осложнений после нее. Потому особенно в первые дни болезни, когда температура еще высокая, нужно увеличить потребление чистой воды минимум в полтора раза , - посоветовала врач.