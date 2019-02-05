Без дефицита: какие цены на "молочку" ждут украинцев в 2019 году

05.02.2019 21:56

В 2019-м году стоит ожидать незначительного подорожания "молочки" на уровне инфляции. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко .

"Подорожание молочных продуктов будет происходить. Если мы с вами говорим об инфляции 7%, а на самом деле 9%, то молочные продукты подорожают чуть больше – на 10%", – считает Дорошенко.

Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Цены могут вырасти примерно на 10%, но в этом ничего удивительного нет, потому что цены всегда корректируются в соответствие с инфляцией. Это касается внутреннего рынка", – говорит эксперт.

Кроме того, на цену на молочные продукты могут влиять сами производители.

"Фактор, который диктует цену, – это недостаточность молока на внутреннем рынке. Его производят все меньше. Цену диктуют переработчики, которые собирают молоко и делают готовую продукцию", – дополняет Дорошенко.

Также на цены может повлиять массовый экспорт и дефицит молочных продуктов. Но это утопическая ситуация, так как рынок молочных продуктов в Украине довольно сбалансированный.

"На рост цен внутри страны может повлиять тот фактор, если производители будут активно экспортировать сливочное масло за границу, то тогда может создаться дефицит на внутреннем рынке. И тогда мы можем видеть рост цен ближе к экспортным показателям. Но если они будут поднимать цены внутри страны, то возрастет импорт из Беларуси, Польши, которые будут завозить более дешевую продукцию для того, чтобы продавать на внутреннем рынке. У нас рынок довольно сбалансирован. Если есть дефицит, у нас есть кому замещать", – резюмировал Загородний.