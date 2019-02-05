Гололед и не только: синоптики предупредили об ухудшении погоды

05.02.2019 18:35

В ночь со вторника на среду, с 5 на 6 февраля, киевских водителей просят быть внимательными на дорогах, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Украинском гидрометцентре.

Синоптики информируют, что в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица.