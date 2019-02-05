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Гололед и не только: синоптики предупредили об ухудшении погоды

05.02.2019 18:35
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Гололед и не только: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В ночь со вторника на среду, с 5 на 6 февраля, киевских водителей просят быть внимательными на дорогах, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Украинском гидрометцентре.
Синоптики информируют, что в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица.



Теги: Донбасс, снег, гололед, прогноз погоды
 
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