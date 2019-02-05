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Янукович экстренно даст в Москве пресс-конференцию: экс-президент подготовил Украине "сюрприз"

05.02.2019 20:29
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Янукович экстренно даст в Москве пресс-конференцию: экс-президент подготовил Украине "сюрприз"

Сбежавший из Украины бывший президент Виктор Янукович готовится дать пресс-конференцию в Москве, которая состоится уже завтра, 6 февраля.

Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление адвоката экс-президента, передает dialog.ua.

Юрист подчеркнул, что темой выступления Януковича будет приговор, который вынес Оболонский суд украинской столицы в адрес сбежавшего из страны предателя. Горошинский отметил, что Янукович готов "дать оценку этому "беспределу". Более того, адвокат намекнул на "сюрпризы" на предстоящей пресс-конференции. Согласно сообщению, пресс-конференция, вероятно, состоится в 14 часов, впрочем пока неизвестно, по времени Киева или Москвы. Журналисты напомнили, что в конце января столичный суд заочно осудил бывшего президента Януковича к 13 годам тюрьмы. Бывший президент обвинялся в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, сюрприз, пресс-конференция, Янукович
 
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