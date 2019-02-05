Эксперт раскрыл, что ожидает Украину в случае получения "Л/ДНР" автономии

05.02.2019 12:36

Как только правительство Украины согласится дать оккупированному Донбассу статус автономии, в стране может начаться хаос.

Об этом "Обозревателю" сообщил эксперт по вопросам международных отношений Валерий Кравченко, передает "Диалог.UA".

Ранее эксперт рассказал, когда Россия планирует напасть на Украину. По его словам, как только Донбасс получит статус автономии, то в стране может начаться хаос и все вернутся в 2014 год, когда каждый регион захочет отколоться. Также эксперт пояснил, что возвращение Донбасса в состав Украины возможно только при условии начала миротворческой миссии. Кравченко уверяет, что стране будет необходимо предоставить ООН особые юридические права, согласно которым будет происходить переходной период и регион снова будет входить в Украину. Он отметил, что переходный статус может проходить минимум три года, а максимум 10 лет, все зависит от того, насколько быстро будет интегрироваться население, которое уже пятый год находится в изоляции.