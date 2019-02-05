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Кремль меняет тактику по Украине: эксперт рассказал, что РФ будет медленно душить страну
Кремль изменил свою тактику, если сравнивать ее с ведением дел РФ в 2014 году по отношению к Украине. Теперь, как сообщил эксперт Владимир Фесенко, Россия намерена медленно душить страну, удерживая захваченные территории в мертвой хватке. Владимир Путин вряд ли будет заинтересован в том, чтобы устраивать очередные обострения на Донбассе, пока в Украине будут выборы. Тем не менее это еще не значит, что Кремль ослабил хватку. Такое мнение выразил глава правления Центра прикладных политических исследователей "Пента" Владимир Фесенко, передает издание "Диалог.UA"
"Российская Федерация изменит свою стратегию. Действовать так, как в 2014 году, она не намерена. Скорее всего, она будет медленно и постепенно душить страну, если не будет соответствующих договоренностей по Донбассу и режиму прохода в Керченском проливе. РФ, стоит отметить, уже имеет жесткий контроль над проливом", - сказал Фесенко. Как сообщил политолог, РФ не намерена отказываться от договора с Украиной, который был заключен в 2003 году. Он предусматривает то, что Азовское море является внутренним. Но по факту Кремль намеревается производить жесткий контроль над этим проливом, создавая проблемы для того, чтобы корабли Украины там проходили
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, удушение, Кремль
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