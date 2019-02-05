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Новые правила оплаты за электроэнергию: огромные очереди, люди падают в обморок, вызывают «скорые». ВИДЕО
Жители Николаева из-за изменений в оплате за электроснабжение не знают, как платить и что делать с новыми счетами. А поскольку в колл-центр предприятия просто невозможно дозвониться, у Центра обслуживания потребителей выстроилась огромная очередь из желающих получить разъяснения относительно оплаты, передают «Новости-N».
Когда корреспонденты издания прибыли к зданию Центра обслуживания по ул. Пограничной (Чигрина), 39/1, то застали огромную очередь: только на улице стояли около ста человек, а в холле и коридорах яблоку упасть негде: посетители стояли даже на лестничных пролетах.
Большая часть ожидающих - это представители предприятий, которым по новым правилам, необходимо предоставить отчеты по потребленной электроэнергии в «Николаевоблэнерго», а после получить счета в «Николаевской электроснабжающей компании».
Дожидаются очереди, чтобы получить консультацию и простые потребители. В частности это пожилые люди, которые не понимают, как платить по новым счетам. Также они не могут перевести ранее уплаченные «Николаевоблэгнерго» средства новому поставщику, поскольку им рассказали — счета «облэнерго» больше не существуют.
Также николаевцы переживают, что их будут штрафовать за то, что они не вовремя предоставят показания электросчетчиков.
Люди возмущены — колл-центры не работают, чтобы узнать ответы на свои вопросы они вынуждены с утра до вечера стоять в очереди! Очевидцы рассказали, что некоторым становилось плохо, их забирала «скорая».
Чтобы понять, почему возникла такая ситуация мы обратились к директору ООО «Николаевская электроснабжающая компания» Валентину Линченко. Он пояснил, что такая ситуация наблюдается с 1 февраля во всех городах Украины. Дело в том, что по новой системе все потребители должны предоставлять показания потребления электричества именно первого числа календарного месяца. Для этого им сначала нужно обратиться в «Николаевоблэгнерго» и сообщить, сколько электроэнергии они потребили, а после они должны посетить «Николаевскую электроснабжающую компанию» и получить счет. Чтоб упростить эту процедуру Линченко призывает регистрироваться на сайтах предприятий в «личных кабинетах».
- Чтобы упростить эту процедуру для наших потребителей, мы предлагаем регистрироваться в интернет магазинах (личных кабинетах). Как на сайте «Николаевоблэгнерго», так и на сайте «Николаевской электроснабжающей компании» есть личный кабинет, где любой потребитель без всякого посещения нашего отделения может пройти регистрацию, внести показания и просчитать, сколько нужно платить. Для юридических лиц это дает возможность сформировать счета, чтобы в дальнейшем можно было их оплатить в любом отделении банка. Ажиотаж, который мы сейчас наблюдаем, вызван тем, что большинство потребителей не пользуются интернет-сервисами, - рассказал директор компании.
Также он сообщил, что в будущем работники компании будут заниматься расширением круга пользователей интернет-сервиса. Они намерены предоставлять консультации и регистрировать в личном кабинете тех, кто не может понять, как это сделать.
Валентин Линченко сообщил, что на данный момент они намерены привлекать дополнительный персонал для решения возникшей проблемы с огромными очередями. Поскольку они не могут нанимать новых сотрудников, их работников временно переориентируют.
- Количество штата у нас утверждается в НКРЕ. К сожалению, выйти за рамки штатного расписания мы не можем. Поэтому мы будем применять только тот персонал, который у нас есть на местах. В их основные функции не входят расчеты потребителей, но они занимаются другими вопросами, мы переориентируем их на эти пять или семь дней, пока происходит шквал обращений потребителей.
Относительно работы колл-центра руководитель пояснил, что сейчас линии перегружены из-за большого количества звонков. Чтобы принимать эти звонки нужно минимум 115 работников, но содержать такой штат компания не может. Кроме того, по словам Линченко, ажиотаж возникает только в первые пять дней месяца, в остальное время количество звонков уменьшается.
Линченко отрицает информацию о штрафах из-за нарушения сроков информирования о показаниях электросчетчика:
- Штрафные санкции наступают в том случае, если потребитель не оплатил счета, выставленные своевременно. К тем потребителям, которые счета получили несвоевременно, штрафные санкции применяться не будут, в частности, для промышленных потребителей. Для физлиц мы вообще таких санкций не применяем, - рассказал директор компании.
Корреспонденты издания побывали также в Центре обслуживания потребителей «Николаевоблэгнерго», где тоже зафиксировали длинную очередь из николаевцев. Кроме того мы уточнили у сотрудников предприятия, возникают ли проблемы с переводом средств со счетов «Николаевоблэгнерго» на счета новой компании, и нам ответили, что никаких проблем с этим нет. Для перевода нужно просто написать заявления и предоставить квитанции.
Теги: Донбасс, Николаев, люди, правила, обморок, электроэнергия, оплата
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