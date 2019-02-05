- Путин ждет, когда ударить, Крыма и Донбасса ему мало: Порошенко назвал цену "мира" с агрессором17:21
- Новые правила оплаты за электроэнергию: огромные очереди, люди падают в обморок, вызывают «скорые». ВИДЕО15:42
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление15:01
- Экс-ведущую "Орла и решки" не пустили в Украину14:30
- Украина сворачивает железнодорожное сообщение с Россией13:45
- Эксперт раскрыл, что ожидает Украину в случае получения "Л/ДНР" автономии12:36
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Кремль меняет тактику по Украине: эксперт рассказал, что РФ будет медленно душить страну11:17
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- В "Вата Шоу" жителя "ЛНР" ярко поставили на место: "У моей собаки с ее паспортом и то больше прав, чем у тебя"07:49
Путин ждет, когда ударить, Крыма и Донбасса ему мало: Порошенко назвал цену "мира" с агрессором
Власти России ждут того, что популистам на выборах в Украине удастся навязать народу установление "мира" на условиях Кремля, спровоцировав новый виток агрессии.
Лидер Украины Петр Порошенко предупредил об опасности популистов в рамках выборов, на которые так рассчитывает Кремль, передает "Диалог.UA".
"Сейчас тема мира эксплуатируется всеми кандидатами. Они декларируют, что знают, где мир, он уже за углом. Мол, надо только стать на колени и попросить. Но за углом ждет Путин. И ему не нужен Крым или Донбасс. Ему нужна вся Украина", - заявил он.
Также Порошенко проиллюстрировал цену, которую можно заплатить за популизм, примером Венесуэлы, подчеркнув последствия пустых обещаний Уго Чавеса и Николаса Мадуро. "Никакие популистские призывы, которые часто повторяют пропаганду РФ, в Украине не пройдут, потому что украинцы научились снимать лапшу пропаганды РФ со своих ушей и больше никогда не купятся на нее. Очень дорогая цена заплачена, и мы хорошо изучили уроки 2014 года", - заключил лидер Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, агрессия, выборы президента, Порошенко
- Путин признался, что напал на Украину
- В России назвали главное условие для возвращения Украине Крыма
- Портников: "Путин не откажется от контроля над Донбассом. Нужно это просто понимать и не строить иллюзий"
- Зачем Кремль запустил "утку" о "диверсантах" в Крыму
- Почему нападение Путина на Украину сейчас лишено логики
- Мнение: "Путин ничего не скрывает. Он посылает войска. Он дает возможность убивать, пытать, насиловать, воровать. А они стараются не замечать ничего"
- Возле КПП «Александровка» из-за ДТП загорелся автомобиль с пассажирами: пятеро погибших16:59
- "СМИ" "ЛДНР" анонсируют " ЧМ по футболу среди "непризнанных государств"16:40
- Они нуждаются в поддержке: известный в России рокер прокомментировал гастроли в «ДНР»16:19
- Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России15:59
- Ближайший приспешник главаря Александра Захарченко находится в "подвешенном" положении15:22
- На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка14:39
- Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк14:18
- В Донецке начался очередной передел собственности13:57
- Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей13:36
- В «ДНР» отмечена вспышка кишечных инфекций и гепатита13:15
- Путин ждет, когда ударить, Крыма и Донбасса ему мало: Порошенко назвал цену "мира" с агрессором17:21
- Возле КПП «Александровка» из-за ДТП загорелся автомобиль с пассажирами: пятеро погибших16:59
- "СМИ" "ЛДНР" анонсируют " ЧМ по футболу среди "непризнанных государств"16:40
- Они нуждаются в поддержке: известный в России рокер прокомментировал гастроли в «ДНР»16:19
- Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России15:59
- Новые правила оплаты за электроэнергию: огромные очереди, люди падают в обморок, вызывают «скорые». ВИДЕО15:42
- Ближайший приспешник главаря Александра Захарченко находится в "подвешенном" положении15:22
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление15:01
- На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка14:39
- Экс-ведущую "Орла и решки" не пустили в Украину14:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»