Супрун отстранили из Минздрава: появился жесткий запрет суда. ВИДЕО

05.02.2019 17:44

Административный иск против исполняющей обязанности министра Уляны Супрун удовлетворили

5 февраля появилось постановление Окружного Административного суда Киева относительно первого замминистра Минздрава. Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко рассказал о решении на своей странице в Facebook, сообщает Политека.

Административное дело против Уляны Супрун суд открыл 14 января по заявлению народного депутата-радикала Игоря Мосийчука. Парламентарий потребовал проверить компетентность ответчика в управлении Минздравом. Требования к министру содержатся в Законе Украины «О Кабинете Министров».

Позднее исковое заявление вернули из-за ошибок в оформлении. Однако уже 18 января приняли обратно на рассмотрение. А 1 февраля Игорь Мосийчук подал в суд новое заявление, в котором указал на явные нарушения. Он отметил, что Уляна Супрун вступила в должность без назначения компетентным органом. А потому все действия чиновницы на этом посту должно считать противоправными.

Теперь Олег Ляшко привел фотографии окончательного постановления суда. В документе сказано, что судья не получил материалов, опровергающих жесткие обвинения парламентария. В связи с этим киевский суд частично удовлетворил требования радикалов. По решению суда Уляна Супрун отстранена от управления Минздравом. Ей запретили выполнять любые действия, связанные с исполнениями обязанностей главы ведомства.

Постановление набрало силу немедленно. Таким образом суд пытается сделать невозможными любые действия в будущем, которые могли бы считаться преступлениями со стороны Уляны Супрун. Впрочем, последняя может обжаловать судебное решение в течение 15 суток.

В начале января Ульяна Супрун сообщила, что ее вызывают в суд по заявлениям нардепа от «Батькивщины» Сергея Власенко и Счетной палаты. Очевидно, в письме говорится об этих вызовах. Якобы, чиновника решили отстранить от должности на самых верхах. Это раскрыла Счетная палата.

Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что такое распоряжение поступило от президента Украины Петра Порошенко. По его информации, смещение Уляны Супрун также согласовано с премьером Владимиром Гройсманом. Если же и.о министра откажется уйти с поста в Минздраве, на неё начнут давить уголовным делом в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов.