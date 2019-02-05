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''Захотят быть в России'': на росТВ нацелились на шесть городов Украины
Кремлевский пропагандист, президент Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин заявил, что по крымскому сценарию в состав России может войти еще шесть городов Украины. Об этом сообщает Обозреватель.
Все они образуют сухопутный коридор к аннексированному Крыму. Речь идет об Одессе, Херсоне, Новой Каховке, Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Очередные территориальные претензии к Украине Надеждин озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"
"Я теоретически могу себе представить, хотя вряд ли это было бы хорошо и для России, и для Украины, когда вот эти территории интегрируются в Россию. Но если это и произойдет, то не потому что их завоюет российская армия, а потому, что люди, как и в Крыму, захотят быть в России. Вот это может случиться", — нагло высказался пропагандист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, город
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