''Захотят быть в России'': на росТВ нацелились на шесть городов Украины

05.02.2019 19:58

Кремлевский пропагандист, президент Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин заявил, что по крымскому сценарию в состав России может войти еще шесть городов Украины. Об этом сообщает Обозреватель.

Все они образуют сухопутный коридор к аннексированному Крыму. Речь идет об Одессе, Херсоне, Новой Каховке, Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Очередные территориальные претензии к Украине Надеждин озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"

"Я теоретически могу себе представить, хотя вряд ли это было бы хорошо и для России, и для Украины, когда вот эти территории интегрируются в Россию. Но если это и произойдет, то не потому что их завоюет российская армия, а потому, что люди, как и в Крыму, захотят быть в России. Вот это может случиться", — нагло высказался пропагандист.