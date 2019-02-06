​"Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта

06.02.2019 21:30

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин не смог решить проблему с адскими очередями на пунктах пропуска.

Ситуация серьезно ухудшилась, жители Донбасса клянут оккупанта. Жители "ДНР" в соцсетях массово жалуются на проблемы с пресечением линии разграничения, передает "Диалог.UA". Нынешней зимой террористы "ДНР" на КПВВ "озверели".

Они искусственно создают огромные очереди и заставляли мирных жителей простаивать на пункте сутками, чтобы те платили им взятки. Проблема вызвала широкий общественный резонанс и Пушилин даже пообещал ее решить - послал на КПВВ "депутатов". Ситуация улучшилась, но ненадолго. Жители Донбасса снова жалуются на огромные очереди и беспредел террористов.

"Сегодня просто ужас! Вчера с 7 утра до 5 (вечера) простояли и не проехали. Остались с ночевкой. По очереди были 14-ми.

Сегодня только на одну машину продвинулись", - отметили очевидцы, уточнив, что вместо этого террористы активно пропускают "суперльготников", которые дали боевикам "на лапу". "Положительный эффект от присутствия "депутатов" на КПВВ сошел на нет. Поработав как должно, сотрудники КПВВ устали и соскучились по деньгам - снова начался кошмар для граждан", - констатировал сепаратистский telegram-канал "Двойное дно".



Источник: www.dialog.ua