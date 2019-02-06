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Доллар и евро не устояли перед гривной: свежий курс валют
06.02.2019 11:25
На среду, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,22 грн за доллар. Об этом говорится на сайте регулятора, пишут Вести.
По сравнению с предыдущим днем, 5 февраля, доллар подешевел еще на 20 копеек. Евро подешевел на 30 копеек - до 31,09 грн за евро.
Курсы валют на 6.02.2019:
100 долларов США - 2721,5854
100 евро - 3108,8670
100 польских злотых - 725,1509
10 российских рублей - 4,1507
100 швейцарских франков - 2718,4916
100 юаней - 404,0743.
Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
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