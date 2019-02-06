Янукович сделал неожиданное заявление по Медведчуку

06.02.2019 15:31

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что ему никогда не был симпатичен глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он сообщил во время сегодняшней пресс-конференции в Москве.

Кроме того, Янукович отметил, что уголовное преследование в отношении него — недопустимо:

«У меня не было никогда к нему особых симпатий, но это недопустимо по отношению к любому гражданину Украины. Должен работать закон, не должны спецслужбы сращиваться с радикалами и использовать их в политических целях».

Также, Янукович добавил, что у него имеется информация о том, что в Украине создана спецгруппа из 12 человек, которая может готовить покушение на него и Медведчука:

«У меня прошла такая информация, я слышал о том, что создана какая-то специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, может не только по Медведчуку, может по другим, по мне. Такая информация есть».

В т же время, он призвал силовиков не выполнять законы действующей власти Украины.

Источник: https://donpress.com