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Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта
06.02.2019 17:00
Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Об этом сообщает УНН.
«Установить, что льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются на основе договоров ... решение вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 февраля 2019 года», – говорится в документе.
Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, субсидия, март, монетизация
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