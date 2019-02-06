Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта

06.02.2019 17:00

Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Об этом сообщает УНН.

«Установить, что льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются на основе договоров ... решение вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 февраля 2019 года», – говорится в документе.

Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме.

Источник: https://dnews.dn.ua