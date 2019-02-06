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ООН сделала специальное заявление по Донбассу: соцсети потрясены новостью
В Сети разгорелся грандиозный скандал после того, как информационные агентства распространили новость о том, что Организация Объединенных Наций признала оккупированную часть Донбасса самым заминированным районом в мире.
После распространения указанной информации в социальных сетях разгорелся грандиозный скандал, где пользователи обрушились с проклятиями на Россию и войну, которую Москва принесла в украинский регион в 2014 году ради своих геополитических интересов.
Известный блогер из Донецка "Фашик Донецкий" на своей странице в социальной сети сделал репост информации, после чего пользователи бросились проклинать Россию и войну, которую россияне привезли на Донбасс.
"ООН признала Донбасс самым заминированным районом в мире. Спасибо, Россия. Носорогвамбрат, с*ки ватные", - написал он на своей странице в социальной сети.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ООН, ДНР, ЛНР
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