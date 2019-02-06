Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента

06.02.2019 12:20

Знаменитая провидица Ванга давала много предсказаний, который сбывались. Но есть и те, которые ещё не подтвердились.

Если провести параллели между событиями происходящими сейчас на Украине и тем, что когда-то говорила Ванга, то можно сделать вывод — новый президент Украины в 2019 году не будет похож на прежних.

Ванга отмечала, что в 2019 году на Украине не прекратится конфликт, а к власти придёт президент из народа. Например, некоторые украинцы видят шоумена Владимира Зеленского своим президентом.

Он не из политики, никогда не занимал политических постов, пользуется всесторонней поддержкой у населения, узнаваемый во всей стране и за её пределами.

Предсказательница уточняла, что человек будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, так как устал от пустых обещаний, вранья и бездействия.

Источник: https://from-ua.com