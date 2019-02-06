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Супрун объяснила, чем опасно для украинцев ее отстранение от должности
06.02.2019 13:32
Сегодня Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отстранении ее от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Свое мнение по этому поводу она написала в соцсети.
Супрун поблагодарила всех, кто выступил против решения Окружного админсуда Киева и поддержал ее. Также, она отметила:
«Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу. Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Поскольку полномочия подписывать договоры также только и.о. министра».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, здравоохранение
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