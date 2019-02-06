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Украинка произвела фурор на шоу America’s Got Talent и пробилась в финал (ВИДЕО)
Украинская художница из Крыма Ксения Симонова, рисующая картины песком, вышла в финал чемпионского сезона шоу America’s Got Talent.
Ранее Ксения уже стала звездой и победительницей украинского аналога американского шоу - "Украина имеет талант". Отмечается, что в США украинка выступала с той же программой, с которой прошла в финал национального шоу.
"Это мой первый раз в Америке, я чувствую, что представляю здесь Украину, и я хочу показать, что это красивое место, где много талантов",
- рассказала Ксения Симонова.
Во время выступления в America’s Got Talent художница рисовала на песке историю о ребенке, который вырос и стал знаменитым. Однако, обретя славу, он забывает о своих родителях и вычеркивает из жизни то, что является самым главным - семью.
Стоит отметить, что Ксения Симонова пробилась в финал благодаря судье Терри Крюсу, нажавшему так называемую "золотую кнопку".
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, шоу, Америка, финал
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