Последние новости раздела
- В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ18:30
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах17:20
- Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта17:00
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- ООН сделала специальное заявление по Донбассу: соцсети потрясены новостью15:45
- Янукович сделал неожиданное заявление по Медведчуку15:31
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ
06.02.2019 18:30
Украинцы оплачивают за газ на 20% меньше его рыночной стоимости. Об этом заявил директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.
Так, представитель украинской газовой компании отметил:
«В середине января мы проводили тендер на закупку из Европы газа на февраль. Было 17 участников — всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 гривны за кубометр… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 гривны».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ
Читайте также:
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
- Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»11:50
- В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина11:03
- На Донбассе ВСУ уничтожили бронетранспортер боевиков10:46
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ18:30
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Янукович на пресс-конференции: "В Ростове много украинцев. Нас изгнали, но за что?"17:57
- Россия готовится еще к одной военной операции у берегов США 17:38
- С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах17:20
- Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта17:00
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Совсем болезненный вид»: Виктор Янукович удивил изменениями во внешности16:00
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж