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В Украине собираются переименовать область
Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект относительно переименования Кировоградской области. Речь идет о замене данного названия на Кропивницкую. Об этом Українським Новинам заявил собственный источник в суде, добавив, что подобное решение не нарушает статьи 157 и 158 Конституции Украины, передает replyua.net.
«Вчера было предоставлено заключение по этому законопроекту. Он признан конституционным», - сказал собеседник вышеуказанного СМИ. В соответствии со статьями Конституции, законопроект, в котором идет речь о внесении изменений в Основной закон, может быть подан на рассмотрение в Верховную Раду Украины при наличии заключений от Конституционного суда о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.
Напомним, в мае прошлого года в парламент поступил законопроект закона №8380, относительно внесений изменений в Конституцию Украины о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. Вскоре Профильный комитет Верховной рады поддержал данное переименование. А в ноябре ВРУ направила в Конституционный суд на рассмотрение соответствующий законопроект, решение по которому и было вынесено вчера.
Теги: Украина, Донбасс, переименование, область
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