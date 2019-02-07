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Через несколько недель в Украине снова повысят пенсии
С 1 марта этого года в Украине произойдет перерасчет пенсионных выплат. Как информирует replyua.net, пенсии будут рассчитаны с учетом обновленного показателя зарплаты, и в среднем эти выплаты увеличится на 12 - 17%. Впрочем, специалисты уже отметили, что некоторых пенсионеров это повышение не коснется.
Пенсии будут пересчитаны всем, но итоговая прибавка будет зависеть от темпов роста зарплаты за последние 3 года. Прибавка не коснется тех пенсионеров, которые в настоящее время получают минимальную выплату, и по формуле они не заработали на выплату выше минимальной. В апреле этого года пенсии также пересчитают работающим пенсионерам. При этом эксперты уже заявили, что сейчас бюджет Украины находится в ограниченных условиях, поэтому серьезного повышения в ближайшее время точно не будет.
Напомним, что сейчас пенсии в Украине высчитываются, исходя из зарплаты, а именно из средней зарплаты по стране, из собственной зарплаты и из трудового стажа. Несмотря на то, что в 2018 году средняя зарплата увеличилась почти на 25%, пенсии были повышены в среднем только на 9%.
Теги: Донбасс, повышение, пенсии
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