Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.

07.02.2019 16:31

В зале заседаний правительства убрали рабочее кресло, в котором обычно сидит Ульяна Супрун или кто-то из ее заместителей.

Ульяна Супрун срочно возвращается из командировки по решению суда, которым ее отстранили от руководства Министерством здравоохранения. Поэтому на заседании Кабмина 6 февраля руководительницы Минздрава не было, говорится в сюжете ТСН. Не пришли и ее заместители. А кресло представителя ведомства за правительственным столом вообще убрали.

5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения, пишет УНИАН.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра. В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года. В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения. Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.