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Новые поборы в коммуналке – введены новые расчеты оплаты воды в многоквартирных домах.

07.02.2019 15:31
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Новые поборы в коммуналке – введены новые расчеты оплаты воды в многоквартирных домах.

replyua.net стало известно о введенных с 25-го января текущего года способах расчета расхода воды потребителями. Отныне придется платить за соседей.

Что же придумали коммунальщики? Отныне, разница показаний квартирных счетчиков и показания общедомового счетчика будет пересчитана и разделена на всех жильцов. Соответственно, если ваши соседи недобросовестно расходуют воду, подаваемую в дом, вам придётся оплатить ее из своего кармана. 

Откуда же берется эта разница? Причин много, самые распространённые, например, воровство воды с помощью установки магнитов на счетчик, что позволяет уменьшить его показания, еще – полив в летнее время палисадников, дырявые трубы и неисправные краны в квартирах, не оборудованных счетчиками. Следует заметить, в новом способе расчета указывается, что от показаний общедомового счетчика отнимаются показания квартирных, соответственно, стоимость расходуемой воды в квартирах, в которых счетчиков нет, так же будет оплачиваться всеми жильцами. Ольга Бабий, президент Ассоциации водоканалов Украины, сообщила, что средняя сумма потерь воды в многоквартирных домах составляет 30%, а в отдельных случаях достигает 50%.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, оплата
 
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