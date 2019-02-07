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ПриватБанк сообщил важную информацию для владельцев карт: «Внимание!»
Приватбанк рассказал, что делать клиентам с заблокированными кредитными картами
Не так давно на сайте «Минфин» в отзывах на Приатбанк появилось сообщение от одного из клиентов. В нем написано, что у пенсионерки заблокирована кредитная карта, которую она не сможет пополнить из-за плохого самочувствия в ближайшее время. К ней прикреплен долг по кредиту, и из-за блокировки счета она не может погасить его.
«У меня просроченная пенсионная карта и в ближайший месяц нет возможности ее перевыпустить в отделении по состоянию здоровья. Банк требует дополнительного подтвержденя для ее разблокировки. Меня интересует можно ли это сделать удаленно? Висит долг по кредиту а я не могу его оплатить так как счет заблокирован», — написала пользователь.
Представитель банка ответил, что даже на заблокированную карту можно класть средства с помощью терминала самообслуживания.
«Хотим заметить, что в терминале самообслуживания можно пополнить заблокированную или просроченную карту. При этом на экран терминала выводится предупредительное сообщение: «Обратите внимание! Ваша карта заблокирована или срок ее действия истек.» Ниже сообщения размещена кнопка «Все равно пополнить». Регламент зачисления средств на заблокированную или просроченную карту составляет от 1 до 3 дней», — ответил Приватбанк.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, карта, ПриватБанк
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