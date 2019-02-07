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«Северный поток-2» с препятствиями: Украина обрела нового «газового» союзника

07.02.2019 15:18
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«Северный поток-2» с препятствиями: Украина обрела нового «газового» союзника

Франция поддержала изменения законодательства ЕС, которые усложнят строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги, Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на пятницу, 8 февраля, передает Обозреватель.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", - заявили в правительственных кругах Франции.

Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", - заключило издание.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, Северный поток
 
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