Стало известно, когда Порошенко презентует свою предвыборную программу

07.02.2019 19:15

Представители политической силы «Блок Петра Порошенко «Солидарность» рассказали, когда действующий гарант планирует представить свою предвыборную программу. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



Это произойдёт в субботу, 9 февраля. Презентация программы состоится в рамках Всеукраинского общественного форума, который пройдёт в Киеве. Мероприятие начнётся в 14:00. Стоит отметить, что сегодня, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Петра Порошенко в качестве кандидата на пост украинского государства. Документы в ЦИК действующий гарант подал после проведения форума под названием «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём», который состоялся 29 января в столице нашей страны.



Напомним, что недавно стали известны имена ещё двух представителей Зе! команды. Так, работать вместе с шоуменом Владимиром Зеленским на политическом поприще вызвался актёр «Студии Квартал 95» Юрий Корявченко. Он будет представлять вышеуказанного претендента на президентское кресло в Кривом Роге. В свою очередь, представителем Владимира Зеленского в Тернополе станет актёр телепроектов «Страна У» и «Однажды под Полтавой» Виктор Гевко.