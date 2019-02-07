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У Савченко не получилось стать кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежде Савченко. Такое решение было принято во время заседания, передает УНН со ссылкой на "ОПОРУ".
"ЦИК отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежде Савченко. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦИК отказала в регистрации еще двум претендентам.
"ЦИК отказала в регистрации Владимиру Олейнику кандидатом в президенты. Также документы, предоставленные его представителем, будут направлены в полицию для проверки. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
По информации "ОПОРЫ", в регистрации отказали и Владимиру Кононенко.
"Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кандидат, выборы президента, Савченко
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