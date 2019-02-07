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Украинка предложила услугу "Девушка на 14 февраля", айтишникам скидки
На своей странице в Фейсбуке киевлянка Виктория предложила услуги в рамках "стартапа" под названием «Девушка на 14 февраля»:
«Если родители и друзья замучали вас вопросами, когда у вас уже появится девушка — обращайтесь! Веселая, добрая, ухоженная, умею поддержать беседу почти обо всем на свете, нравлюсь всем родителям»,
— расписала свои достоинства барышня.
Расценки за услуги на День Влюбленных от Виктории:
ужин в кругу семьи парня - 1000 гривен, а прикинуться подругой перед друзьями заказчика - 800 гривен.
«Отметка с моего инстаграма в вашем посте — 2000 гривен в месяц. 33 розы и золотые сережки «от вас» включены в стоимость фото»,
— уточнила "стартаперша".
При этом симпатичным айтишникам она готова сделать скидку — 20%. Свою роль девушка обещает сыграть на совесть, в частности, смотреть на "бойфренда" таким взглядом, что "бывшая покусает собственные уши".
В комментариях сетяне написали, что идея не нова, мол, в Японии же есть услуга "семья напрокат". А недавно итальянские турагенства стали предлагать одиноким девушкам, которые желают привезти из путешествия эффектные фото, симпатичных парней-компаньонов.
Наиболее прозорливые зашли в аккаунт и обнаружили, что Виктория - журналист одного из украинских телеканалов. Вероятно, скоро нас ожидают опубликованные результаты смелого эксперимента медийщицы.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, День влюбленных, 14 февраля
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