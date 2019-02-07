Украинка предложила услугу "Девушка на 14 февраля", айтишникам скидки

07.02.2019 08:15

На своей странице в Фейсбуке киевлянка Виктория предложила услуги в рамках "стартапа" под названием «Девушка на 14 февраля»:

«Если родители и друзья замучали вас вопросами, когда у вас уже появится девушка — обращайтесь! Веселая, добрая, ухоженная, умею поддержать беседу почти обо всем на свете, нравлюсь всем родителям»,

— расписала свои достоинства барышня.

Расценки за услуги на День Влюбленных от Виктории:

ужин в кругу семьи парня - 1000 гривен, а прикинуться подругой перед друзьями заказчика - 800 гривен.

«Отметка с моего инстаграма в вашем посте — 2000 гривен в месяц. 33 розы и золотые сережки «от вас» включены в стоимость фото»,

— уточнила "стартаперша".

При этом симпатичным айтишникам она готова сделать скидку — 20%. Свою роль девушка обещает сыграть на совесть, в частности, смотреть на "бойфренда" таким взглядом, что "бывшая покусает собственные уши".

В комментариях сетяне написали, что идея не нова, мол, в Японии же есть услуга "семья напрокат". А недавно итальянские турагенства стали предлагать одиноким девушкам, которые желают привезти из путешествия эффектные фото, симпатичных парней-компаньонов.

Наиболее прозорливые зашли в аккаунт и обнаружили, что Виктория - журналист одного из украинских телеканалов. Вероятно, скоро нас ожидают опубликованные результаты смелого эксперимента медийщицы.

Источник: http://kr24.com.ua