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В Харькове существенно подорожал проезд в электротранспорте
С 7 февраля в Харькове начали действовать новые тарифы на проезд в электротранспорте. Одна поездка в метро подорожала с 5 грн до 8 грн, а в троллейбусах и трамваях – с 4 грн до 6 грн, сообщает Город X.
6 февраля решение об увеличении стоимости проезда принял исполнительный комитет городского совета. Сегодня это решение опубликовали в официальном издании мэрии – газете «Харьковские известия», после чего новые тарифы вступили в силу.
«При этом с повышением тарифа сохраняются все действующие льготы. Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут по-прежнему ездить бесплатно. В метро количество льготников меньше, но они также сохранят свою льготу», - отметил заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев.
По его словам, после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия будут осуществлять перевозку пассажиров с электронным билетом или бесконтактной картой по тарифу, который действовал на момент их пополнения.
Теги: Харьков, стоимость, подорожание, проезд
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