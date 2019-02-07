В марте субсидиантам поступят приятные письма от «Укрпочты»

07.02.2019 12:15

Украинцы должны ждать мартовской почты от правительства. Каждому получателю субсидии, обратившегося за ее оформлением до 31 декабря 2018 года, в марте «Укрпочта» доставит сообщение о том, сколько и каким образом поступит средств субсидии за февраль от правительства для оплаты коммуналки.

Далее уже этими средствами будут распоряжаться сами плательщики – как посчитают нужным. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов рассказал политолог Алексей Голобуцкий.



Он отмечает, те же граждане, которые обратились за субсидией уже в этом году, не получат ни открыток, ни денег на счета: за них все сделает «Ощадбанк» в рамках субсидий. И «Ощадбанк» же выдаст наличные ориентировочно в мае, после подведения итогов отопительного сезона – будет выплачено все, что удалось сэкономить.



Алексей Голобуцкий объясняет, до мая будут работать параллельно две модели монетизации субсидий. Правительство выберет ту из них, которую со следующего отопительного сезона будет введено уже для всех. Политолог отмечает, уже сейчас интересно, насколько оправданной покажет себя первая модель: будут ли люди честными и добросовестными гражданами, и действительно ли будут тратить начисленные деньги на оплату коммунальных услуг. Есть подозрения, что, как минимум, часть граждан потратит эти средства на другие цели. Май покажет.